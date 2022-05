Prefeitura de Jaguariúna zera fila de espera no serviço de próteses dentárias

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, zerou a fila de espera por próteses dentárias no município. O serviço, realizado no Centro de Especialidades Odontológicas, implantou 670 próteses nos últimos meses, conseguindo zerar a fila de espera pelo serviço no mês de abril.

A Saúde pública de Jaguariúna oferece serviço de prótese total e parcial removível. Segundo a Secretaria de Saúde, o acesso ao serviço é feito de duas formas. Primeiro, o paciente passa pelo tratamento odontológico, com dia e horário marcados. Caso haja necessidade, ele é encaminhado para o serviço de prótese.

Também há a chamada demanda espontânea, em que os pacientes procuram diretamente o serviço de prótese municipal. Nesse caso, um dentista especialista na área faz a avaliação e inicia o tratamento.

“A nossa grande preocupação neste momento é amenizar os impactos que a pandemia causou aos serviços de saúde, em todas as áreas, e nos sentimos felizes em conseguir zerar a fila de espera de próteses mesmo com todos os percalços desses últimos dois anos”, disse a secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo de Oliveira Pelisão.

O Centro de Especialidades Odontológicas fica na rua Alfredo Bueno, 1.209, no Centro.