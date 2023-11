Prefeitura de Pedreira concede isenção do IPTU para aposentados e portadores de deficiências

A Prefeitura de Pedreira anuncia a concessão de isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para aposentados e portadores de deficiências. Para obter essa isenção, os interessados deverão realizar o requerimento, obedecendo requisitos, critérios e regulamentações previstos nas leis municipais nº 3.472/2014 e nº 2.260/2001, que podem ser revisitadas e conferidas por quem assim desejar.

Esta medida reforça o compromisso da Prefeitura de Pedreira com a inclusão e o bem-estar de seus cidadãos. Para obter mais detalhes e assistência no processo de isenção, os solicitantes deverão procurar o Setor de Tributação no Paço Municipal “Prefeito Higino Amadeu Bellix”, localizado na Praça Epitácio Pessoa, nº 03.