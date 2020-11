Prefeitura de Pedreira está construindo o novo Centro Integrado Municipal de Educação Infantil “Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli”

As secretarias municipais de Educação e de Obras e Vias Públicas da Prefeitura de Pedreira estão desenvolvendo o projeto de construção do novo Centro Integrado Municipal de Educação Infantil “Professora Sonia Maria Ferrareto Baccarelli”, localizado na Estrada Municipal Hermelinda Lazarini Ferraresso, defronte ao Conjunto Habitacional Marcílio Moratori, no bairro Santa Cruz.

Segundo a secretária de Educação Mariangela Rodrigues, a nova Creche Municipal irá cobrir uma importante região da Cidade. “Quando assumi a Secretaria de Educação existiam mais de 300 ações judiciais por vagas em creches, após um primoroso trabalho e a entrega oficial de 4 (quatro) novas unidades está fila foi zerada, porém é um investimento necessário pois a demanda por vagas só cresce”, destacou Mariangela Rodrigues.

Julio Francisco Nobile, secretário de Obras e Vias Públicas, lembra que o Centro Integrado Municipal de Educação Infantil vem sendo construído com recursos do Tesouro Municipal. “O projeto foi elaborado pelos nossos engenheiros da Secretaria de Obras e atende todas as exigências, inclusive com acessibilidade para deficientes”, ressaltou Julio Nobile.