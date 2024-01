Prefeitura de Pedreira revitaliza o prédio do Paço Municipal

A Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria de Obras e Vias Públicas está desenvolvendo o projeto de revitalização do Paço Municipal “Prefeito Higino Amadeu Bellix”, localizado na Praça Epitácio Pessoa, nº 03.

Para o Prefeito Fábio Polidoro a melhoria é de grande importância, pois o local é um dos principais pontos turísticos de Pedreira, ponto de encontro e de fotos para os visitantes, além de sede da Prefeitura Municipal. “Nosso projeto tem o objetivo de beneficiar todo o prédio do Paço Municipal, que com o passar dos anos sofreu as intempéries do tempo”, enfatiza o Prefeito Fábio Polidoro.

O prédio que abriga a Prefeitura Municipal foi antiga sede de fazenda cafeeira datada de 1834, sendo um dos primeiros proprietários João Pedro de Godoy Moreira, pai do fundador de Pedreira. Foi habitado pelo primeiro Intendente (Prefeito) de Pedreira, Emiliano Pires de Ávila. Abrigou por muitos anos, juntamente com a Prefeitura as dependências da Câmara Municipal.

Segundo os arquivos, em 11 de julho de 1898, Ana Francisca de Oliveira ofereceu o terreno para a construção da Praça Epitácio Pessoa onde se encontra instalada a sede do Governo Municipal. Mesmo após diversas reformas e restaurações pelas quais passou, o casario preserva seu estilo neoclássico sobressaindo na paisagem urbana da cidade.

As cores escolhidas para a revitalização deste importante prédio público foram a Branca, o Amarelo e o Azul.