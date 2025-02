PREFEITURA DE REALIZA LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DA REPRESA DO BARREIRO

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse está realizando a limpeza e o desassoreamento da Represa do Barreiro, garantindo a melhoria da captação de água para o município.

Este trabalho é fundamental para manter a qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos, reduzindo os impactos do assoreamento. Além disso, a ação contribui diretamente para a eficiência do sistema de abastecimento de água da cidade.

A secretária municipal de Saneamento, Leonor Aparecida Niero Vernet, destacou a importância dessa iniciativa: “O desassoreamento das represas é essencial para garantir a preservação da qualidade da água e evitar problemas futuros no abastecimento. Estamos trabalhando para fortalecer a sustentabilidade dos recursos hídricos e proporcionar mais segurança para a população”.

Nos últimos 15 dias, os serviços foram concluídos na Represa do Carvoeiro, e agora avançam para a Represa do Barreiro. A Secretaria Municipal de Saneamento segue empenhada na continuidade dessas melhorias e, em breve, dará início ao mesmo trabalho na represa do bairro São Judas Tadeu.