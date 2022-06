Prefeitura decreta luto oficial pelo falecimento do ex-prefeito Atílio Arrivabene

Em memória ao legado em prol da população de Artur Nogueira, o prefeito Lucas Sia decretou, nesta segunda-feira (06), luto oficial por três dias em razão do falecimento do ex-prefeito Atílio Arrivabene Júnior. Com 77 anos, ele faleceu na manhã desta segunda-feira, em decorrência de leucemia.

Natural de Artur Nogueira, Atílio Arrivabene Júnior, também conhecido como ‘Neno’, fez história quando foi eleito prefeito. Isso porque, o político foi o mais jovem a ocupar a cadeira de Chefe do Executivo, aos 27 anos de idade. Ele esteve à frente da Prefeitura por um mandato, entre 1973 e 1977.

Além de sua contribuição como prefeito, Atílio Arrivabene Júnior era filho de Atílio Arrivabene – que em vida foi membro da Comissão de Emancipação do município, e contribuiu diretamente para a formação e desenvolvimento de Artur Nogueira.

Com o luto oficial e em atitude de respeito, as bandeiras foram hasteadas à meio mastro no edifício sede da Prefeitura Municipal e nas demais repartições municipais e autarquias.

À família e amigos, a gestão municipal externa, em solidariedade, os mais sinceros sentimentos de pesar.