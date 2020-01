PREFEITURA DE JAGUARIUNA DEDETIZA RUAS DA CIDADE PARA EVITAR PRAGAS

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio do Departamento de Água e Esgoto (DAE), está dedetizando as ruas e avenidas da cidade. O trabalho tem o objetivo de prevenir pragas urbanas, como ratos e baratas.

Hoje as equipes estiveram no bairro Vargeão nos próximos dias devem passar por todos os bairros da cidade. O veneno foi aplicado nos poços de visita (rede de esgoto) que estão no meio das vias.

O diretor do DAE, Luiz Pelegrini, explica que a dedetização é realizada sempre a cada seis meses. “A última dedetização foi feita em julho do ano passado. Temos que reaplicar o veneno sempre duas vezes ao ano para evitar o aparecimento de ratos e baratas”, ressaltou o diretor.

Reportagem: Lícia Mangiavacchi – Fotos: Ivair Oliveira