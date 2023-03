Prefeitura divulga 80 vagas para moradores de Artur Nogueira

Oportunidades são para a Usina Ester e processo seletivo acontece na próxima segunda (20) no Centro Cultural; salários são variados e acompanham diversos benefícios

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, divulga o processo seletivo da Usina Ester. Localizada em Cosmópolis, a empresa oferece 80 vagas com salários que variam de R$ 1.754,16 a R$ 1.930,03 – mais benefícios.

O processo seletivo acontece na próxima segunda-feira, 20 de março, a partir das 9h, no Centro Cultural Tom Jobim. Os interessados, devem retirar a carta de encaminhamento no PAT (dentro da unidade do Poupatempo) ou na Prefeitura (antiga Escola Modelo) até esta sexta-feira (17).

No dia do processo seletivo, o morador deve apresentar o RG, CPF e a carta de encaminhamento.

O Centro Cultural Tom Jobim está localizado na Rua São Sebastião, 300, no Centro. Já o Poupatempo na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz.

CONFIRA AS VAGAS

-AUXILIAR COMBATE MATO E PRAGA (30 VAGAS) – Ensino Fundamental – utiliza bomba costal numerada, abastece os equipamentos de produtos fitossanitários e realiza a aplicação, realizando assim a capina química, realiza limpeza do equipamento, higienização pessoal e troca de roupas especificas diariamente, aplica o produto entre as ruas de cana apertando o gatilho, realiza capina manual, corte de arbustos com podões, seguir e cumprir as normas de segurança NRS e uso de EPIs. Salário R$ 1.754,16 + plano de saúde + plano odontológico Uniodonto + convênio com farmácia 70% de reembolso funcional card + vale alimentação de R$ 582, 74 + Sodexo Pass + PPR + seguro de vida + refeição na empresa, somente moradores de Artur Nogueira e Cosmópolis.