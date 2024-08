Prefeitura divulga final do Campeonato de Futsal de Inverno 2024

Disputas acontecem neste sábado (31), no Ginásio Maurício Sia; confira os finalistas

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, anuncia a grande final do Campeonato de Futsal de Inverno 2024, que acontecerá neste sábado (31), Ginásio Maurício Sia.

Os confrontos serão entre as equipes Barça e Barcelona FC no feminino, e Itamaraty F.C. contra Pura Amizade Ágape no masculino.

Os portões serão abertos para a torcida às 18h30, e a entrada será gratuita mediante a doação de 1 litro de leite, que será destinado à Promoção Social do município. As doações devem ser feitas diretamente na entrada do evento.

PROGRAMAÇÃO

Barça e Barcelona FC estreiam a quadra, às 19h30. Logo após o primeiro jogo, o Itamaraty F.C. e o Pura Amizade Ágape disputam a final do masculino. Haverá um show de pagode ao final dos jogos.

Além disso, durante o evento, a organização irá sortear uma bolsa de estudos integral da faculdade Unicesumar para as equipes finalistas.