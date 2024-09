Prefeitura divulga inscrições gratuitas para curso com certificação Google em Artur Nogueira

Inscrições devem ser feitas até 13 de setembro; curso gratuito terá aula presencial, de segunda a quinta, no polo Univesp

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso gratuito “Implantação de Serviços em Nuvem – Google Cloud Foundations”. As aulas serão ministradas de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h, no polo da Univesp Artur Nogueira.

As matrículas devem ser feitas até o dia 13 de setembro, pelo WhatsApp da Secretaria de Desenvolvimento Econômico: (19) 3827-9719.

Vale destacar que para participar do curso é preciso ter idade mínima de 16 anos e ter concluído o Ensino Fundamental.

SOBRE O CURSO

O curso tem por objetivo preparar o estudante para certificações Cloud Digital Leader, permitindo articular os recursos dos principais produtos e serviços do Google Cloud, desenvolvendo capacidades que possibilitem ao concluinte implementar serviços de armazenamento e análise de dados, utilizando as principais tecnologias da área disponíveis nos serviços de nuvem.

As aulas serão ministradas de segunda a quinta-feira no polo Univesp – Rua Humberto Rossetti, 711, Jardim de Fáveri – no período das 14h às 17h, cuja carga horária será de 40 horas.

O curso terá início em 16 de setembro e tem conclusão prevista para 08 de outubro. Ao final da capacitação, os alunos receberão um Certificado Google.

Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 3827-9719.