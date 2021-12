Prefeitura divulga mudanças em vias para instalação de novo semáforo em Artur Nogueira

Sinal de Trânsito está sendo instalado entre Avenida XV de Novembro e a Rua Santo de Fáveri; veja mudanças

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio do departamento de Trânsito, tem instalado um novo semáforo no cruzamento entre a Avenida XV de Novembro e a Rua Santo de Fáveri. Desde o final de semana o instrumento de sinalização tem funcionado em fase de teste.

Com a novidade, algumas mudanças no trecho se farão necessárias, como o fechamento da rotatória, pintura de faixas, novas sinalizações e alterações nos sentidos das vias.

MUDANÇAS NO TRÂNSITO

Com a instalação do semáforo no cruzamento, o motorista que vier pela Rua Santo de Fáveri – na altura do Ginásio de Esportes – acessará a Avenida XV de Novembro, sem possibilidade de retorno na rotatória. Outra mudança é que os condutores só poderão descer o trecho da Rua Santo de Fáveri – próximo aos Correios – e não mais subir. Sendo assim, a via Santo de Fáveri passará a ser contramão para o motorista que vier da Rua Duque de Caxias.

A fim de garantir o bom tráfego de veículos no local, agentes de Trânsito já tem dado auxílio e orientado os motoristas sobre as mudanças.

SINAL DE CICLOVIA

Além da sinalização para os automóveis, o cruzamento entre a Avenida XV de Novembro e a Rua Santo de Fáveri passará a ter sinal para os ciclistas. O instrumento funcionará da mesma forma que já ocorre para carros e motos: verde significa que o tráfego está liberado; e vermelho impedido. Essa é a primeira vez que o sinal de trânsito para ciclistas foi instalado no município.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira