Prefeitura doa terreno à IEFAN para construção de nova sede em Artur Nogueira

Instituição existe há quase 25 anos e desempenha papel fundamental com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade

Com o objetivo de fortalecer projetos sociais e contribuir para o bem-estar da comunidade, a Prefeitura de Artur Nogueira doou um terreno para a construção da nova sede da Instituição Evangelística Filadélfia de Artur Nogueira (IEFAN).

A cerimônia de oficialização ocorreu nesta quarta-feira (28) no Gabinete Municipal e contou com a presença do prefeito Lucas Sia (PSD), da inspiradora e idealizadora da instituição, Vó Nair, da vereadora Zezé da Saúde, do secretário de Planejamento Fernando Arrivabene, e do secretário de Negócios Jurídicos, Fábio Uilan.

A iniciativa obteve apoio unânime da Câmara Municipal, que aprovou o Projeto de Lei Complementar (PLC) Nº 007/2023 durante sessão extraordinária.

O prefeito Lucas Sia (PSD) reconhece o papel fundamental desempenhado pela instituição na transformação da vida de jovens em situação de vulnerabilidade. Sia ressalta o compromisso da Administração Municipal em fortalecer os projetos sociais da cidade e criar um ambiente propício para o crescimento e desenvolvimento de todos os cidadãos.

“É com imensa alegria que oficializamos essa doação, valorizando o trabalho desenvolvido pela IEFAN. Com a nova sede, a instituição terá melhores condições para atender às necessidades das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, proporcionando-lhes acesso a programas educacionais, culturais e de assistência social”, afirma o prefeito.

O terreno doado possui uma área de 1.000,70 m² e está localizado na Rua Miguel Vicensotti. Será nesse local que a IEFAN construirá sua nova sede, possibilitando a ampliação das atividades e serviços.

A doação do terreno foi intermediada pela vereadora Zezé da Saúde, que desempenhou um papel fundamental na concretização desse importante passo para a IEFAN.

“Juntos, Executivo e Legislativo, estamos empenhados em fortalecer os projetos sociais em nossa cidade, proporcionando oportunidades para que todos possam crescer e se desenvolver”, comenta a vereadora.

A IEFAN

A IEFAN teve início de forma modesta na casa da Vó Nair há 25 anos. Ao longo do tempo, a instituição expandiu os serviços e atualmente oferece uma variedade de oficinas práticas, como musicalização, culinária, artesanato, entre outras, voltadas para crianças e adolescentes do município.

O principal foco da IEFAN é atender crianças em situação de vulnerabilidade, que enfrentam problemas familiares e escolares, sendo indicadas pelo Conselho Tutelar, CRAS e CREAS.