Prefeitura encerra Semana do Meio Ambiente com palestra e entrega de cadeira de rodas

Prefeito Lucas Sia (PSD) entregou duas cadeiras de rodas conquistadas pelo projeto Lacre Legal ao Fundo Social

A Prefeitura de Artur Nogueira concluiu com sucesso a Semana do Meio Ambiente intitulada “Cidade Verde, Futuro Sustentável”, nesta quarta-feira (07). A programação da semana foi marcada por uma série de atividades engajadoras, com o objetivo de promover conscientização, educação ambiental e debates sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Autoridades e membros do público em geral se reuniram na Câmara Municipal nesta manhã para debater sobre a relevância da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) na Administração Pública, discutindo estratégias para a implementação.

Representantes de Francisco Morato (SP) – cidade referência em implantação da Agenda 2030, palestraram sobre o assunto. Dentre eles, o procurador geral Dr. Thiago Gizzi; o secretário de Finanças e Gestão Ricardo Costa; e a diretora de ODS e IEG-M Rosemeire Rodrigues.

O evento também debateu sobre a participação cidadã como aliada na Agenda 2030. A conversa foi liderada pela fundadora e coordenadora do Delibera Brasil, Silvia Cervellini.

A secretária de Meio Ambiente, Tamiris Artuzi, enfatizou a importância do encontro e destacou a relevância dos ODS para a Administração Pública. “A implementação desses objetivos é fundamental para garantir um futuro sustentável para Artur Nogueira”, disse.

Marcaram presença os vereadores Adalberto di Lábio, Melinho Tagliari, Beto Baiano, Tenente Marcelo, e Cicinho.

CADEIRAS DE RODAS – LACRE LEGAL

No decorrer do evento, o prefeito Lucas Sia (PSD) entregou ao Fundo Social de Solidariedade, representado pela presidente e primeira-dama Simone Sia Rissato, duas cadeiras de rodas adquiridas por meio do projeto Lacre Legal.

A conquista foi possível graças à colaboração conjunta da Prefeitura, escolas municipais, comerciantes e a população em geral, que se uniram para arrecadar 188 kg de lacres de alumínio, possibilitando a compra das cadeiras. A troca aconteceu após parceria com o Instituto Encurtando Caminhos.

Sia (PSD) expressou satisfação e reconhecimento pela conquista alcançada. Ele destacou a importância da campanha Lacre Legal e a dedicação daqueles que sempre apoiam os projetos sociais do município.

“Estamos gratos por ver o comprometimento de todos em arrecadar os lacres de alumínio, o que possibilitou a aquisição dessas cadeiras. Essa iniciativa mostra como pequenas ações podem ter um impacto significativo na vida das pessoas e reforça nosso compromisso em promover projetos sociais que tragam benefícios tangíveis para nossa cidade”, frisou o prefeito.