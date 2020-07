Prefeitura entrega três obras de melhorias para possenses

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, através da Diretoria de Obras e Engenharia e Planejamento, Urbanismo e Habitação, entregou recentemente três obras de melhorias de espaços públicos do município. Todas as obras foram realizadas com recursos próprios.

Saiba quais são:

ASFALTAMENTO – RUA ABRÃO CHAIB

A obra incluiu o asfaltamento de 765,45 m² de via, além da construção de guias e sarjetas. Realizou-se também a recuperação de uma boca de leão dupla e o recapeamento asfáltico de 63m.

Valor da obra: R$89.000,00

CAMPO – EMEF PREFEITO AUGUSTO COELHO

O Campo da EMEF Prefeito Augusto Coelho, popularmente conhecido como Campo Municipal, recebeu uma reforma nos vestiários que contemplou a troca da cobertura existente por chapas de aço; assentamento de revestimento nas paredes; troca do revestimento do piso e novas aplicações hidráulicas e elétricas.

Além disso, foi realizada a construção de 324,48 m² de muro; 253,25 m² de mureta e 300,40 m² de alambrado.

Valor da obra: R$290.506,82

QUADRA SOCIETY E REFORMA DA PISTA DE SKATE – EMEF PROF.ª ELIZABETE LALA VILLALVA

A pista de skate construída na Emef Prof.ª Elizabete Lala Villalva passou por reforma que incluiu a recuperação do piso e dos módulos; a instalação de guarda-corpo e corrimão nos nódulos e construção de uma arquibancada. O espaço também recebeu a instalação de um gradil de ferro e a construção de um muro para fechamento da pista.

Além disso, realizou-se a instalação de um campo Society na quadra externa, com revestimento em grama sintética, alambrado para fechamento da quadra e construção de arquibancada. Uma calçada que dá acesso a pista de skate e a quadra Society também foi construída.

Novas luminárias foram instaladas e os postes internos receberam a troca das luminárias já existentes. Para finalizar, realizou-se a troca da estrutura e telhado do pátio da escola.

Valor da obra: R$321.257,54