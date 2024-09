Prefeitura finaliza construção de nova barreira de proteção em ponte sobre o Anhumas

Novas barreiras de proteção da ponte sobre o ribeirão Anhumas, na rua João Iamarino, no Jardim Bela Vista, foram construídas pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos. A obra começou na quinta-feira, 29 de agosto, e foi concluída no final da tarde desta terça-feira, 3 de setembro.

Foram construídos 16 metros de barreira de proteção em cada lado da ponte. O responsável pela obra, Matheus Meneguetti, da Secretaria de Serviços Públicos, explica que foram assentados tubos de concreto na vertical e interligados com tubos de ferro.

“Dentro dos tubos de concreto foram feitas amarrações com ferro para maior sustentação e, com isso, evitar danos na estrutura durante as cheias do ribeirão nos períodos chuvosos”, explica Matheus.

A antiga barreira era de concreto e sem armação de ferro. A estrutura foi muito danificada pelas chuvas de janeiro deste ano e precisou ser totalmente refeita para garantir mais segurança.