Prefeitura inaugura Cras do Jd. Carolina nesta quinta em Artur Nogueira

Cerimônia acontece a partir das 15h30, e reunirá autoridades locais e regionais; nova sede atenderá milhares de moradores

Visando ampliar o acesso da população aos serviços sociais, a Prefeitura de Artur Nogueira anuncia a inauguração de um novo Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) “Maria José Ladislau” no Jardim Carolina.

A cerimônia acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 15h30, e reunirá autoridades locais e regionais, além da população em geral.

O CRAS é um local público, localizado prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos serviços para fortalecer a convivência com a família e com a comunidade.

A nova unidade está localizada na Rua Miguel Vicensotti, nº 35, no Jardim Carolina.

MAIS UMA PROMESSA CUMPRIDA

O prefeito Lucas Sia (PSD) firmou o compromisso com os moradores do bairro de finalizar a construção do Cras – durante a campanha eleitoral em 2020. Agora, mais uma promessa está cumprida.

“O novo CRAS será muito útil para a população que mais precisa. Nosso time de psicólogas e assistentes sociais estará disponível para atender cada morador da melhor forma. O compromisso dessa Administração é, sempre, tornar nossa cidade cada vez mais acolhedora”, diz.

ATENDIMENTO NA PRAÇA CEU DAS ARTES CONTINUA

O CRAS já possui uma sede própria, localizada na Praça CEU das Artes. A secretária da pasta, Daiane Mello, reforça que os atendimentos seguirão normalmente por lá. Dessa forma, o município contará com duas unidades – ampliando o número de moradores assistidos.

“A nova sede chegará como um reforço para a cidade. Estamos prontos para acolher cada morador da melhor forma possível, contribuindo para a construção de uma comunidade cada vez mais inclusiva e solidária”, conclui.

O público atendido engloba famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade, pessoas com deficiência, idosos, crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros.

CRAS “MARIA JOSÉ LADISLAU”

O novo CRAS levará o nome de Maria José Ladislau, conforme a Lei n° 3.297/2016. A cidadã faleceu no dia 08 de junho de 2016 e foi uma mulher trabalhadora, que participou ativamente do desenvolvimento do município. Maria é admirada e muito querida por todos que a conheceram.