PREFEITURA INAUGURA NESTA SEXTA OBRAS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE DO IMIGRANTES

A Prefeitura de Holambra irá inaugurar amanhã, dia 17 de novembro, às 16h, as obras de reforma e ampliação da Creche Municipal Maria Therezinha Meirelles Kors, no bairro Imigrantes. A cerimônia será aberta ao público e contará com a presença de autoridades locais. Serão distribuídos algodão-doce e pipoca para as crianças. Te esperamos lá!