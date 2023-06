Prefeitura inicia ações para elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Itapira

Na última segunda-feira, 29, a Secretaria Municipal de Educação deu início aos trabalhos para a elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI) de Itapira. A comissão responsável por essa iniciativa recebeu o palestrante e Formador Educacional Oliver Lima, que possui mestrado em Educação, é cientista social e pedagogo.

O Plano Municipal pela Primeira Infância de Itapira visa implementar políticas públicas e técnicas para investir de maneira prática e concreta na primeira infância, garantindo o direito à vida, educação, cuidados e desenvolvimento integral de todas as crianças de 0 a 6 anos. Além disso, o plano também busca atender aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16) estabelecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas).

Os diálogos sobre o Plano da Primeira Infância vêm ocorrendo desde agosto do ano passado, e a primeira reunião da comissão designada teve como objetivo estabelecer ações para a elaboração do plano nos próximos dois meses. As metas estabelecidas no documento serão implementadas e monitoradas a partir de agosto desse ano.

O grupo de trabalho foi instituído pelo Decreto Nº 084, de 25 de maio de 2023, e é composto por representantes de diversos setores municipais, incluindo Poder Legislativo, Secretaria Municipal da Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Promoção Social, Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos e Cidadania, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Fazenda. Além disso, também estão presentes representantes do Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB, Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Saúde e Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.