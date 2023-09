Prefeitura inicia construção da Praça do Jardim Progresso

A Prefeitura de Mogi Guaçu iniciou nesta segunda-feira, 11 de setembro, os serviços de construção da Praça do Jardim Progresso. O espaço público fica localizado entre a Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos e as Ruas Jandiro Rodrigues e Odilon Teixeira Franco, no Jardim Progresso. O trabalho será executado pela empresa Sime Prag do Brasil LTDA e terá acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM).

A obra da Praça do Jardim Progresso inclui a instalação de nova calçada e de rampa de acessibilidade, de bancos, paisagismo, além de nova iluminação. Serviço será feito por meio do convênio estadual São Paulo Sem Papel, por meio de emenda parlamentar da deputada estadual Marta Costa, no valor de R$ 130.605,42.

O prefeito Rodrigo Falsetti comentou que o serviço tem como proposta levar mais lazer para a população e, por isso, sua gestão tem investido na revitalização das praças públicas. “As praças são ambientes para fortalecer os laços de convivência entre as pessoas, reunir as famílias e amigos. Por isso, estamos revitalizando as nossas praças com o intuito de deixar Mogi Guaçu um lugar cada vez mais aconchegante e confortável para a população”, disse.

Serviço

O trabalho faz parte do cronograma da Administração Municipal do cuidado permanente com as áreas de lazer e convívio da cidade, voltado à oferta de mais qualidade de vida e alternativas de diversão para os moradores. O objetivo dos serviços de revitalização é trazer nova vida para as praças e devolvê-la às famílias.

Entre os serviços estão poda de árvores, reconstrução de calçada, pintura e repaginação dos canteiros de flores e, em alguns casos, ocorre também a substituição de assentos e encostos por novos bancos.

Na cidade, já receberam a manutenção os seguintes espaços públicos: Praça do Jardim Camargo, no Jardim Camargo; Praça da Bandeira, no Jardim Centenário; Praça da Bíblia e Praça Cândido Rondon, no Centro; Praça do Cruzeiro, no bairro do Lote; Praça Augusto Rodrigues de Mello, no Jardim Ypê I; Praça do Jardim Novo I, no Jardim Novo I; e Praça Manoela Nogueira Castiglioni, que fica no entorno da sede da Secretaria Municipal de Educação, no Parque Cidade Nova.