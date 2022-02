Prefeitura interdita acesso ao Imigrantes pela Van Aken na próxima quarta-feira

A Prefeitura, por meio do Departamento Municipal de Segurança e Trânsito, irá interditar na próxima quarta-feira, dia 2 de março, a Rua Van Aken, via de acesso ao bairro Imigrantes. A interrupção no tráfego de veículos e pedestres ocorrerá entre 8h e 13h e é necessária para evitar risco de acidentes durante a realização de serviços de poda de vegetação. De acordo com o responsável pelos setores de Trânsito e Defesa Civil do município, Claudenir Chichem, o acesso ao Imigrantes, neste período, deverá ser realizado através da estrada de servidão que liga o bairro à Rodovia SP-107.