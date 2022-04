PREFEITURA INTERDITA TRECHO NA AVENIDA MARANHÃO E NA AV. LUCIANO POLTRONIERI PARA OBRAS DE RECAPEAMENTO

A Secretaria de Obras e Serviços da Prefeitura de Jaguariúna informa que, de 20 a 24 de abril, a Rua Maranhão estará interditada no trecho compreendido entre a Rua Pedro Silveira Martins até o Balão do Capotuna (ou Avenida Pinto Catão), para a realização de obras de recapeamento.

Será liberado apenas acesso local nesse trecho. A secretaria orienta os motoristas a evitarem o local enquanto durarem as obras.

OUTRA VIA

Ainda de acordo com a Secretaria de Obras, a partir do próximo dia 25 de abril (segunda-feira), a Avenida Luciano Vlademir Poltronieri, no trecho compreendido entre a Rua Dom Pedro I até a Rua Ceará, terá o trânsito impedido nos dois sentidos também para realização de obras de recapeamento asfáltico. Os serviços devem durar dez dias.