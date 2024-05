Prefeitura investe R$ 3,9 milhões na troca de mais de 2 mil luminárias LED em toda a cidade

A Prefeitura, através da Secretaria de Obras, iniciou nessa segunda-feira, 6, a 1ª fase de um novo projeto eficientização energética que contemplará a troca de mais de 2.100 luminárias de vapor de sódio por tipo LED, o que confere maior luminosidade e mais economia de consumo, em diversos locais da cidade.

O trabalho está sendo iniciado pelos bairros Eleutério e Barão Ataliba Nogueira, sendo que serão 96 trocas em Eleutério e 58 em Barão. No período da tarde, a empresa estava atuando próximo à praça central de Eleutério. “Além de deixar nossa cidade mais iluminada, estamos também oferecendo mais segurança aos nossos cidadãos”, destacou o prefeito Toninho Bellini.

Vale destacar que o bairro Barão Ataliba Nogueira, onde já havia sido colocado em execução no ano passado um amplo projeto de substituição (https://itapira.sp.gov.br/noticia/com-investimentos-de-mais-de-r-400-mil-barao-ataliba-nogueira-recebe-nova-iluminacao/9768), passará a ser 100% LED com as novas substituições.

Pelo projeto, além dos dois já mencionados, as trocas das luminárias contemplarão também os bairros Córrego do Coxo, Ponte Preta, Recanto do Rio do Peixe, Chácaras Maniezzo, Rio Manso, Vila Bazani, São Vicente, Vila Pereira, Cubatão, Santa Fé, Pires, Nova Itapira, Santo Antônio, Santa Cruz, Assad Alcici, Conjunto Habitacional Juscelino Kubitcschek de Oliveira, Vila Boa Esperança, Jardim Esmeralda, Loteamento João de Barros, Jardim Soares, São Benedito, Achiles Galdi, Humberto Carlos Passarela, Jardim Itamaracá, Vila Izaura, Jardim Bonfim, Jardim Tropical, Parque São Francisco, Vila Vieira, Jardim Raquel, Vila Maria, Jardim Camboriu, Jardim Macucos, Parque Santa Bárbara, Jardim Esplanada, Penha do Rio do Peixe, Bica d’Água, Gravi, Chácara Freitas, Recanto Bié 1, 2 e 3, Limas, Recanto das Princesas, São Roque, Cotias, Chácaras Julieta, Világio Verde, Residencial Benedito F. de Melo e Loteamento José Casemiro Rodrigues.

O investimento total é de R$ 3,9 milhões de recursos do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) da Caixa Econômica Federal. A empresa responsável é a Ilumina Lux, de Mogi Guaçu, e a contratação se deu através do Condesu (Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável).