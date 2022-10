Prefeitura leva vacinação contra pólio para Feira Livre de Artur Nogueira

Doses estarão disponíveis para crianças de 01 a 04 anos neste

domingo (23), das 8h às 12h, na Feira Livre da Rua Duque de Caxias

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Saúde,

vacinará crianças contra a poliomielite (paralisia infantil) durante a

Feira Livre deste domingo (23). As doses são voltadas ao público de 01

a 04 anos, e estarão disponíveis das 8h às 12h. A Feira Livre de

domingo acontece na Rua Duque de Caxias.

No momento da imunização, os pais e/ou responsáveis devem apresentar

a carteirinha de vacinação da criança.

De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde, Milena Sia Perin,

a busca ativa por esse público se faz necessária devido à baixa

adesão da campanha no município. A meta é vacinar pelo menos 95% das

crianças com idade entre 1 a 4 anos. No entanto, Artur Nogueira conta

uma cobertura vacinal de 66,5% – dados atualizados nesta quarta-feira

(19).

“A poliomielite é uma doença infectocontagiosa aguda, causada por um

vírus de gravidade extremamente variável: o Poliovírus. Essa doença

pode afetar tanto adultos quanto crianças, mas por ser mais contraída

na infância, ficou conhecida como ‘paralisia infantil’. Importante

destacar que a vacina é o único meio de prevenção”, frisou.

SALAS DE VACINA

A Secretaria de Saúde prorrogou a Campanha Nacional de Vacinação

contra a Poliomielite e de Multivacinação para Atualização de

Caderneta até o dia 31 de outubro. O prazo foi estendido pelo

Ministério da Saúde devido à baixa adesão no país, como forma de

aumentar as coberturas vacinais nos municípios.

Dessa forma, a imunização contra paralisia infantil e de

multivacinação segue acontecendo nos postinhos até alcançar a meta.

São eles: Blumenau, São Vicente, Bom Jardim, Jardim do Lago,

Sacilotto, Coração Criança, Teresinha Vicensotti e Espaço Mãe e

Filho, conforme horário de funcionamento de cada unidade.

No momento da aplicação da dose, os pais devem apresentar carteirinha

de vacinação da criança.