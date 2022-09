Prefeitura promove em outubro 2ª edição do Mês da Educação de Holambra

Outubro é o Mês da Educação em Holambra. E para celebrar, a Rede

Municipal programou uma série de eventos e atividades pedagógicas,

esportivas e recreativas que envolvem estudantes e servidores. As

ações começam em 1º de outubro, sábado, com apresentações que

encerram o projeto Desvendar Esportes, no Estádio Municipal Zeno

Capato. A iniciativa, realizada desde o início do ano pelo Instituto

Incentivar, ofereceu aulas gratuitas de atletismo e ginástica rítmica

no contraturno escolar, além da confecção dos materiais usados nas

modalidades por meio da reciclagem para mais de 200 estudantes das

escolas Parque dos Ipês, Jardim Flamboyant e Professora Maria José

Moreira van Ham (Jardim das Primaveras).

Já nos dias 3, 4 e 5, alunos da Educação Infantil poderão se

divertir a valer em passeios de trenzinho pela cidade e saborear um

delicioso piquenique no Parque Cidade das Crianças. Já estudantes do

Ensino Fundamental I e II irão curtir apresentações especiais de

mágica nas unidades de ensino. Outra ação programada são os “Jogos

Escolares Municipais de Holambra”, marcados para os dias 10 a 14 de

outubro, reunindo estudantes do 4º ao 9º ano do Fundamental.

De acordo com a diretora municipal de Educação, Claudicir Picolo, na

semana de 12 de outubro, em função do Dia das Crianças, haverá

alimentação especial em todas as unidades e também entrega de

lembrancinhas aos estudantes. E como este também é o mês em que são

celebrados os dias do Professor (15), do Diretor de Escola (18) e do

Servidor Público (28), a programação ainda conta com atividades

voltadas aos profissionais da rede.

Em 17 e 18 de outubro, gestores da pasta participarão, no Espaço Terra

Viva, de palestras com o professor, escritor, Doutor e Mestre em

Educação, Cleber Fabiano, com o tema “Por uma questão de

Educação: a leitura da nossa escola”, bem como com a escritora

Helena Poças Leitão, que atua no mercado educacional há mais de 20

anos. Ela irá falar sobre “Metaverso Educacional: Suas possibilidades

hoje e no futuro”.

Nos dias 19 e 20 será realizada uma palestra voltada aos professores

com Kiara Terra, escritora e doutoranda em Sociologia da Infância na

Universidade Minho, em Portugal, com o tema: “Narrar para pertencer ao

mundo: reflexões em formação para educadores”, no Teatro Municipal.

Na semana seguinte, também no Teatro, todos os servidores da Educação

terão a oportunidade de conferir uma palestra com o jornalista,

analista comportamental e especialista em Comunicação e Liderança,

Wagner Baroni, sobre relacionamentos interpessoais no trabalho.

“Pensamos com muito carinho em uma programação diversificada que

envolve estudantes e profissionais da rede”, explicou Claudicir.

“Levamos a Educação muito a sério e constantemente nos empenhamos

para garantir melhores condições de trabalho para, consequentemente,

assegurar um aprendizado de qualidade e excelência”.

