Prefeitura promove marcha de conscientização contra o abuso e exploração infantil

Mobilização reuniu estudantes, entidades e rede de proteção em caminhada pelas ruas de Artur Nogueira nesta terça-feira (19)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoveu nesta terça-feira (19) a Marcha Contra a Exploração e o Abuso Infantil. A ação reuniu estudantes, instituições e representantes da rede de proteção em um ato de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes.

A marcha teve início em frente ao Paço Municipal e seguiu até a Praça CEU das Artes, onde a programação foi encerrada com uma palestra e apresentação da banda do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Participaram da mobilização a fanfarra do Clube de Desbravadores Leões dos Pinheiros, APAE, ADRA, SASAN, Lar Renascer, estudantes das escolas estaduais, além de psicólogos, assistentes sociais e demais representantes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O evento também contou com apoio da Secretaria de Segurança, por meio do Canil Municipal e do Departamento de Trânsito.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância da conscientização e do fortalecimento da rede de proteção. “Proteger nossas crianças e adolescentes é um dever de toda a sociedade. Essa mobilização mostra a união de diferentes setores em torno de uma causa essencial: garantir segurança, cuidado e dignidade para nossas famílias”, afirmou.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ressaltou que ações como a marcha reforçam a importância da denúncia e do acompanhamento das vítimas. A Prefeitura lembra que casos de violência e abuso infantil podem ser denunciados anonimamente pelo Disque 100.