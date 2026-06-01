Ciclistas de Mogi Guaçu conquistam bons resultados durante Campeonato Paulista de Ciclismo de Estrada
A ciclista Agatha Vitória Rosa Souza, da equipe da Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), conquistou o Campeonato Paulista de Ciclismo de Estrada pela categoria infantojuvenil. A prova foi realizada neste domingo, dia 31 de maio, em Guarulhos.
A equipe de Mogi Guaçu foi completa e outros atletas conquistaram bons resultados durante a prova em Guarulhos. O ciclista Adilson Aparecido Vieira, por exemplo, conquistou o 2º lugar pela categoria master B, enquanto Enzo Aquino Ferrari, o 3º lugar pela categoria mirim.
Newton de Souza Leite ficou em 4º lugar pela categoria master D1, enquanto Pedro Henrique Gonçalves Bento foi 5º lugar pela categoria infantojuvenil. Em 6º lugar ficaram: Valdinéia da Silva Brandino dos Santos pela categoria master B, Alan Martini Marciel Vieira pela categoria infantil e Miguel Simões Bassani pela categoria infantojuvenil.
A classificação de Mogi Guaçu fechou com o ciclista Eduardo Filipe de Souza, que conquistou o 7º lugar pela categoria sub30.
No sábado, no dia 30 de maio, foi realizada a prova do Campeonato Paulista de Contrarrelógio, em São Paulo. A ciclista Valdinéia da Silva Brandino dos Santos foi a única representante de Mogi Guaçu e conquistou a 4ª posição pela categoria master B.