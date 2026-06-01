Adaga goleia Vamp e lidera Copa Jaguariúna de Futsal Feminino

Equipe venceu por 7 a 2 neste domingo, dia 31, e chegou aos seis pontos na competição

A Copa Jaguariúna de Futsal Feminino 2026 prosseguiu neste domingo, dia 31, com a realização de mais dois jogos válidos pela segunda rodada da competição.

As partidas foram disputadas no Ginásio do Azulão e movimentaram a rodada com 12 gols marcados em dois confrontos.

No primeiro jogo, o Poderosas F.C. venceu o Velo Clube por 3 a 0 e também chegou aos seis pontos na tabela. Na sequência, o Adaga goleou o Vamp por 7 a 2 e assumiu a liderança da competição.

Com os resultados, Adaga e Poderosas F.C. seguem com 100% de aproveitamento, ambos com seis pontos. A liderança fica com o Adaga, que aparece à frente na classificação.

Confira os resultados da rodada:

Velo Clube 0 x 3 Poderosas F.C.

Vamp 2 x 7 Adaga

Classificação:

1º Adaga: 6 pontos

2º Poderosas F.C.: 6 pontos

3º Damas da Bola: 0 ponto

4º Velo Clube: 0 ponto

5º Vamp: 0 ponto

Crédito da foto: Diego Monarin

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