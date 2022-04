Prefeitura promove soltura de 2 toneladas de peixes para Campeonato em Artur Nogueira Interessados devem se inscrever até este sábado (9)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo e a Secretaria de Esportes, promoveu a soltura de cerca de duas toneladas de tilápia e pacu. Segundo a Administração Municipal, o ato faz parte do 17° Campeonato de Pesca “Vardo Corrêa”. O evento acontecerá no dia 17 de abril na Lagoa dos Pássaros e fará parte da programação oficial de aniversário de 73 anos do município.

Os interessados em se inscrever podem se cadastrar até este sábado (9) em três locais. No Agro&Pesca Laranjeiras locaizado na Avenida Santo Dumont, 1370, no bairro Laranjeiras; No Sobrado da Pesca na Rua Floriano Caetano, 109, no bairro Vila Rodrigues; e na Traia Pesca que fica na Rua 15 de Novembro, 530, no Centro.

As inscrições serão efetivadas mediante à doação de 1 lata de óleo de cozinha, 1 litro de leite e 5 kg de arroz.