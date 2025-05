Handebol de Jaguariúna estreia temporada com amistosos históricos em Cosmópolis

Categorias de base disputam primeiros jogos oficiais nesta sexta-feira com apoio da Prefeitura

Nesta sexta-feira (9), o handebol jaguariunense marca o início de sua temporada 2025 com um momento simbólico e importante para a modalidade na cidade: os primeiros amistosos oficiais das equipes Infantil Feminino e Cadete Masculino.

As partidas acontecerão fora de casa, no tradicional Clube do Cosmopolitano, em Cosmópolis, a partir das 16h30. A escolha do local reforça a integração entre municípios e oferece às equipes a oportunidade de vivenciar experiências competitivas em ambientes esportivos consolidados.

Os jogos marcam não apenas o começo da temporada, mas também uma nova fase para o desenvolvimento do handebol em Jaguariúna, que conta com o apoio da Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura Municipal.

A expectativa é de que o confronto amistoso sirva como estímulo para os jovens atletas e fortaleça os projetos de base da cidade ao longo do ano.

Foto Ilustrativa Freepik