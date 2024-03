Prefeitura prorroga prazo da 1ª parcela do ISSQN em Artur Nogueira

Com decreto, parcela pode ser paga até dia 31 de março; segunda via já está disponível no site da Prefeitura

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Finanças e do Setor de Lançadoria e Tributação, informa que foi prorrogado o prazo para pagamento da 1ª (primeira)

parcela do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) do exercício de 2024, até o dia 31 de Março de 2024, sem incidência de multa e/ou juros, exclusivamente nas agências da Caixa Econômica Federal e nas Casas Lotéricas.

O vencimento estava programado para 10 de março. As demais parcelas seguem com vencimento todo dia 10 dos meses subsequentes até dezembro de 2024.

TAXA DE LICENCIAMENTO

Já as Taxas de Licença de Funcionamento 2024 – para empresas, ambulantes, autônomos; feirantes fora do município vencerão em 31 de março.

As empresas que também possuem a Taxa de Horário Especial deverão realizar o pagamento até o dia 30 de junho de 2024.

EMISSÃO DAS VIAS ON-LINE

Caso os moradores não recebam os carnês pelos Correios até a data próxima ao vencimento, os mesmos deverão emitir a segunda via pelo site da Prefeitura. Basta acessar o link (https://arturnogueiramun.presconinformatica.com.br/segundaViaISS.jsf?faces-redirect=true&tipo=ATUALIZADO), de preferência pelos navegadores Mozilla Firefox ou Google Chrome.

Outras informações podem ser obtidas via Lançadoria pelo telefone (19) 3827-9700, nos ramais 9716, 9733 e 9744.