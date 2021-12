PREFEITURA PRORROGA PRAZO PARA ADESÃO AO PROGRAMA REFIS MUNICIPAL

O prazo para a população aderir ao programa Refis Municipal foi

prorrogado até o dia 16 de fevereiro. Todas as pessoas que têm

débitos com a Prefeitura de Amparo poderão aderir ao programa Refis

Municipal, o programa de recuperação fiscal que reduz em até 100% as

multas e juros moratórios de pagamentos de dívidas para o município.

Os pagamentos devem ser realizados à vista e terão desconto de 100%

nas multas e juros moratórios, e devem ser realizados em até 5 dias a

partir da data de adesão ao programa.

Para aderir ao programa, o munícipe deve ir até a Central de

Atendimento ao Cidadão e negociar sua forma de pagamento