Prefeitura recebe mais de 2 mil litros de leite com ingresso solidário da Expo Artur

Leites foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Artur

Nogueira, que os destinará às famílias vulneráveis

A solidariedade também marcou presença na Expo Artur 2022. A

Prefeitura de Artur Nogueira recebeu mais de 2 toneladas de leite com o

ingresso solidário da festa de peão. A troca dava direito à entrada

grátis no show do cantor Dilsinho, que abriu o grande evento no dia 20

de outubro, quinta-feira.

De acordo com o secretário de Assistência e Desenvolvimento Social,

Amarildo Boer, foram arrecadadas 2.322 caixas de leite – sendo 1 litro

cada. A troca esteve disponível por mais de um mês na sede do Fundo

Social e na Loja Curti Modas.

O prefeito Lucas Sia (PSD) elogia a iniciativa. “Mais uma vez, firmamos

compromisso com a solidariedade. Uma ação nobre, que uniu diversão,

lazer e boa ação. Centenas de famílias serão beneficiadas com esse

belo gesto. Nosso muito obrigado a todos que estiveram à frente da

grande festa”, disse.

Os donativos foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade de Artur

Nogueira, liderado pela primeira-dama Simone Sia Rissato. “Os leites

serão doados às famílias vulneráveis assistidas pela Promoção

Social. Meu carinho e minha admiração à organização da festa e,

principalmente, à população que colaborou”, frisou.

EXPO ARTUR

A tradicional Festa do Peão de Artur Nogueira aconteceu entre os dias

20 e 23 de outubro, em estrutura montada no Balneário Municipal.

Durante os quatro dias de festa, subiram ao palco os artistas Dilsinho,

Jorge & Mateus, Barões da Pisadinha, Jottapê MC, e Luan Santana.

Para 2023, a comissão organizadora da Expo Artur promete ainda mais

novidades do dia 19 a 22 de outubro.