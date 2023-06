Prefeitura se prepara para cobrir as quadras de mais 4 escolas

Cumprindo o compromisso de cobrir as quadras poliesportivas de todas as escolas da rede municipal do Município, a Prefeitura de Mogi Mirim está dando sequência a essa processo, abrindo a concorrência pública que contemplará mais quatro unidades escolares. A licitação visa a contratação da empresa que será responsável pela construção de coberturas metálicas nas quadras das Emebs (Escola Municipal de Educação Básica) “Dona Sinhazinha”, “Professora Edna Choqueta”, “Professor Geraldo Philomeno”, e “Professora Helena dos Santos Alves”.

As empresas interessadas em participar do certame devem entregar os envelopes com a documentação e as propostas diretamente na Secretaria de Suprimentos e Qualidade, até as 9h55 do dia 20 de julho de 2023, sendo a abertura às 10h00 do mesmo dia, onde serão iniciados os trabalhos referentes ao julgamento da habilitação dos interessados e, havendo condição, o julgamento das propostas. O prazo de execução das obras é de quatro meses, após a emissão da ordem de serviços.

Para as obras nas quatro escolas, serão investidos perto de R$ 3 milhões. Os recursos virão de um financiamento de R$ 15 milhões, firmado pela Prefeitura com a Caixa Econômica Federal, referente ao Finisa VI (Programa de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento) do Governo Federal. Do valor global, R$ 11 milhões serão aplicados na Educação, incluindo a cobertura das quadras de 11 escolas.

Num primeiro momento, a concorrência contempla quatro unidades escolares. A Prefeitura lançará licitações em blocos de quatro escolas até completar todas. Vale lembrar que outras duas escolas foram beneficiadas com a cobertura da quadra, mas por meio de recursos foram conquistados pelo Município junto à Secretaria de Desenvolvimento Regional do Estado: a Emeb “Professor Bráulio José Valentim”, no distrito de Martim Francisco, cuja inauguração da cobertura aconteceu no último sábado (17), e a Emeb “Vereadora Terezinha da Silva Oliveira”, no bairro Novacoop, onde a Prefeitura está executando a construção da quadra já coberta.