PREFEITURA SEDIA REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DOS COMITÊS PCJ

A Prefeitura de Jaguariúna sediou nesta quarta-feira, dia 4 de março, a reunião mensal da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico dos Comitês PCJ. O encontro foi realizado no Cema (Centro de Educação Municipal Ambiental de Jaguariúna) e reuniu membros da Câmara Técnica, formada por representantes de municípios, indústrias e órgãos públicos.

A vice-prefeita e secretária de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, acompanhou a reunião. “É um encontro muito importante, onde se discute a necessidade ou não de ampliar a vazão de água do Sistema Cantareira para a nossa região. Jaguariúna é uma cidade comprometida com o meio ambiente e os recursos hídricos”, disse Rita.

Alexandre Vilella, coordenador da Câmara Técnica, explicou que as chuvas nos últimos meses têm ajudado no equilíbrio do abastecimento de água na região. “Em fevereiro choveu quase o dobro da média histórica em alguns pontos, o que fez com que o Sistema Cantareira subisse para 60% da sua capacidade”, afirmou.

Os comitês das Bacias PCJ têm 12 câmaras técnicas. Os comitês englobam as bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí e constituem um fórum deliberativo e consultivo no qual se reúnem representantes de diversos setores da sociedade para tratar dos usos múltiplos da água, de forma a conciliar os vários interesses de seus membros.

A próxima reunião da Câmara Técnica de Monitoramento Hidrológico será na cidade de Jundiaí, no dia 4 de abril.

Reportagem: Ricardo Alécio

Fotos: Samuel Oliveira | PMJ