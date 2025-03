Presidência da Mata de Santa Genebra se reúne com Gestor da Floresta Estadual Serra D’Água

O presidente da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), que administra a Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Mata de Santa Genebra de Campinas, Rogério Menezes, recepcionou, na manhã da terça-feira, dia 11 de março, o engenheiro ambiental Carlos Beduschi, gestor da Fazenda Floresta Estadual Serra D’Água (FESSEDA), unidade de conservação também localizada no município. O encontro foi no anfiteatro da FJPO.

Na pauta da reunião, o planejamento 2025 para as ações conjuntas na Floresta Estadual Serra D’Água que fazem parte do Termo de Cooperação existente entre as Fundações desde maio de 2022.

Para Rogério Menezes, a experiência e o envolvimento do engenheiro ambiental Carlos Beduschi reforça o cenário favorável à evolução da gestão da unidade de conservação estadual. “Seguiremos fortalecendo essa parceria”, afirma Rogério Menezes.

Participaram da reunião também Sabrina Martins, diretora do Departamento Técnico-Científico, e representantes da equipe técnica das unidades de conservação. Em janeiro último, a FJPO já havia recebido a visita do presidente da Fundação Florestal, Mário Mantovani.

O Termo de Cooperação entre a FJPO e a Fazenda Floresta Estadual Serra D’Água (FESSEDA) consiste em encontros de nivelamento técnico entre as equipes das Fundações que estão instaladas em Campinas, realização de estudos técnicos, promoção de atividades de levantamento e registro fotográfico de aves, apoio levantamento de fauna na FESSEDA. Além de promover eventos de formação para o Conselho Consultivo e comunidade do entorno da FESSEDA, realizar levantamentos de áreas para projetos de restauração ecológica, elaborar projetos de restauração ecológica e orientar sua implantação e apoiar a coleta de sementes e produção de mudas nativas, promover ações de prevenção a incêndios florestais na área da fazenda, promover ações para conservação de abelhas nativas locais, entre outras.

Floresta Estadual Serra D’Água

A Unidade de Conservação, conhecida como Fazenda Serra D’Água, possui uma área de 51,20 hectares, e é administrada pelo Instituto Florestal do Estado de São Paulo. Fica na avenida Washington Luís, no Parque Jambeiro, em Campinas.

A Floresta Estadual Serra D’Água foi criada em 2010 e está voltada para a manutenção de um remanescente florestal em recuperação, além do desenvolvimento de ações de restauração de ecossistemas nativos e divulgação de práticas florestais sustentáveis.