Presidente do Saean é eleita diretora da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento

A presidente do Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean), Gabriela Montoya, foi eleita diretora regional da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento (Assemae) Regional São Paulo, para o biênio 2022/2025. A assembleia de nomeação ocorreu na manhã desta quinta-feira (14), no Auditório do DAE de Araraquara.

Gabriela se diz lisonjeada pela eleição e destaca a importância do trabalho da Regional São Paulo para atingir as metas dos serviços municipais, com gestão de qualidade. “É uma honra representar Artur Nogueira em mais essa iniciativa em prol dos serviços de saneamento. Sabemos que quanto mais municipalizadas e próximas dos cidadãos forem as ações, mais conseguiremos evoluir na gestão de serviços referentes à agua e ao tratamento de esgoto”, disse.

A ASSOCIAÇÃO

A Assemae é uma organização não governamental sem fins lucrativos, criada em 1984. A Entidade busca o fortalecimento e o desenvolvimento da capacidade administrativa, técnica e financeira dos serviços municipais de saneamento responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo dos resíduos sólidos e drenagem urbana.

A Associação possui reconhecimento e credibilidade nacional e internacional, reunindo quase dois mil associados no Brasil. Em defesa da universalidade do saneamento básico e melhoria da gestão pública, a Assemae se faz presente nas diversas esferas do Governo Federal, participando do Conselho das Cidades, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, conselhos estaduais de saneamento e comitês de bacias hidrográficas, entre outros.