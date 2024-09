Prestes a se apresentar no Rock in Rio, Gloria Groove anuncia data de lançamento de “Serenata da GG Vol.2”

Nova coletânea chega em 26/09, com 13 faixas e parcerias com Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina

Enquanto prepara o grandioso espetáculo que irá levar ao Rock in Rio nesta quinta (19), Gloria Groove anuncia a data em que a segunda parte de seu aclamado projeto de pagode chega às plataformas digitais. A “Serenata da GG, Vol.2 (Ao Vivo)” será lançada no dia 26 de setembro, e no dia seguinte, o primeiro bloco de clipes será divulgado no canal da artista no YouTube.

Com 13 faixas, a nova coletânea conta com parcerias com Mumuzinho, Menos É Mais, Thiaguinho, Sampa Crew e Ana Carolina em clima de romantismo e paixão, com músicas inéditas, covers e regravações de canções célebres da cantora em versões de pagode como “Apaga a Luz”. E, para alegria dos fãs, há três dias a artista abriu votação em seu perfil para a escolha de sua nova música de trabalho.

Divulgado em maio, o primeiro volume conta com participações de Ferrugem, Alcione, Thiago Pantaleão, Gina Garcia e Belo, e acumula mais de 180 milhões de plays nas plataformas. No Spotify, a coletânea chegou à posição nº #15 entre os álbuns mais ouvidos semanalmente, enquanto a música de trabalho “Nosso Primeiro Beijo” alcançou a posição #15 no ranking nacional e permanece há mais de três meses entre as 50 músicas mais ouvidas do país. Mais de 800 mil vídeos foram criados nas redes sociais com as músicas pelos fãs, acumulando mais de 5 bilhões de visualizações.

“Serenata da GG” marca um novo capítulo escrito por Gloria em sua carreira, que dá vida ao seu próprio projeto em um gênero que faz parte de sua trajetória. Esta é an era mais emocionada de todas para a multiartista, que decidiu abrir de vez seu coração ao celebrar o amor em todas suas formas.