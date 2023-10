Pretto Lima é bicampeão brasileiro de fisiculturismo

O fisiculturista da Estância de Amparo, Pretto Lima conquistou o bicampeonato brasileiro da FBBF – Federação brasileira Bodybuilder e Fitness.

A competição aconteceu no Teatro Ressurreição, no bairro do Jabaquara, em São Paulo, no sábado, 30 de setembro.

Pretto conquistou a disputa nas categorias Geral; Body Shape e Classic Phisci. Na segunda-feira, 2, o bicampeão esteve com o secretário de Esporte e Juventude da Estância de Amparo, Luciano Antonacci para agradecer o apoio na competição.