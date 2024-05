Prevenção da violência contra crianças e adolescentes é tema de reunião entre GCM e Educação

Nesta quinta-feira, 16, parte da equipe da Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal se reuniu com a secretária municipal de Educação, Regina de Santana Lago Gracini, as coordenadoras, supervisoras e assistente social da pasta para discutir a elaboração de um protocolo multisetorial visando a prevenção dos diversos tipos de violência contra as crianças e adolescentes.

A GCM Paula Márcia Antônio explicou que uma das propostas é que toda a rede de atendimento às crianças e adolescentes, incluindo guardas civis municipais e professores, seja capacitada para escuta da chamada revelação espontânea. “Muitas vezes as crianças contam os fatos de uma maneira não tão clara e saber ouvir e conduzir uma conversa adequadamente pode ajudar a prevenir muitos casos de violência e abuso ou, se isso já tiver ocorrido, gerar uma denúncia. A proposta é de ensinar a ouvir essa criança que já teve o direito violado sem revitimizá-la”, explicou.

A assistente social da Educação, Joseane Pompeu Garcia, também falou da importância do trabalho em rede para que tanto as crianças quanto os professores tenham o apoio necessário para lidar com essas situações. Ela destacou ainda o papel fundamental dos professores para identificar sinais de alerta. “As crianças confiam nas professoras e esses relatos podem chegar de diferentes formas”, disse.

A comandante da GCM, Patrícia Zacarioto, destacou que essa iniciativa de inserir a corporação na rede de proteção já é muito efetiva com as mulheres e é preciso também chegar a outros públicos. “Nós sempre estamos envolvidos nas ocorrências e, muitas vezes, também somos a porta de entrada para denúncias. É muito importante essa integração da guarda com todos os setores para que sempre trabalhemos alinhados para prestar a melhor assistência aos nossos cidadãos”.

Na próxima terça, a Guarda Civil Municipal se reúne com a Secretaria de Promoção Social e com o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) para ouvir as propostas da pasta e dar continuidade na ampliação da rede de proteção para esse público alvo – com inclusão da GCM – e atualização do protocolo integrado de atendimento para crianças e adolescentes vítimas de violência.