Primeira Bíblia completa em língua de sinais no Brasil! (Libras)

No dia 18 de setembro, numa reunião realizada na sede nacional das

Testemunhas de Jeová em Cesário Lange, SP e transmitida para todo o

Brasil, foi anunciado o lançamento da primeira Bíblia completa em

língua brasileira de sinais (Libras). Essa é a primeira Bíblia

completa em uma língua de sinais da América Latina e a terceira no

mundo. Esse projeto foi feito inteiramente por voluntários. Todas as

pessoas podem acessar essa Bíblia gratuitamente tanto no site

jw.org/bzs [1] ou instalando o aplicativo JW Library Sign Language [2].

Desde 1997 promovemos a inclusão social por fornecer material educativo

em Libras. Porém, alguns perguntam por que investimos tempo e recursos

em um idioma pouco usado. Fazemos isso por amor às pessoas; queremos

ajudar o maior número possível delas a ter acesso à mensagem de

consolo e esperança da Bíblia na sua língua.

O lançamento dessa Bíblia acontece poucos dias antes do Dia

Internacional da Língua de Sinais (23/09). Ter material disponível em

Libras faz toda a diferença para os surdos. Paula, uma surda do estado

do Ceará, comentou: _‘Às vezes, eu lia a Bíblia em português e

não entendia – consultava um dicionário para saber o significado de

algumas palavras. Com os vídeos da Bíblia em Libras tudo ficou mais

claro pra mim. Agora estou satisfeita e tranquila!’_