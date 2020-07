Primeira fase da revitalização do São Judas é entregue – Itapira

Foi entregue no início da noite desta sexta-feira, 17, as obras da primeira fase da revitalização do Condomínio São Judas Tadeu, no bairro Cubatão. O trabalho foi iniciado ainda no ano passado com a retirada das leucenas e replantio de árvores nativas e a abertura de uma rua na parte inferior do condomínio que faz ligação com as ruas Milico e Dr. Jovino Fernandes da Costa.

A partir de março desse ano a obra foi ampliada e o conjunto de melhorias também contemplou a instalação de alambrado em torno dos oito blocos, construção de calçadas com guias e sarjetas, pavimentação e recapeamento asfáltico, construção de uma quadra poliesportiva com alambrado, troca da iluminação por lâmpadas de led, instalação de bancos de concreto, serviço de jardinagem e sinalização de trânsito, resultando no Espaço de Convívio e Lazer “Nelson Vieira Filho”.

A família do homenageado esteve no local e Márcio Vieira falou da emoção em ver o espaço levando o nome do seu pai. “Nossa família fica muito feliz e agradecida por essa homenagem ao nosso pai”, disse emocionado. Nelson Vieira Filho foi servidor público por mais de 38 anos. Começou em 1956 como trabalhador braçal e foi subindo nos escalões da Prefeitura até se aposentar em 1994 como Chefe do Setor de Fiscalização de Posturas da cidade. Morou praticamente toda sua vida na Rua Milico, no bairro do Cubatão. Foi casado com a Sra. Iolanda Duzzo Vieira e teve quatro filhos: Ângela, Márcio, Edmílson e Sandro.

“Essa é uma homenagem justa. E a felicidade por essa realização é enorme para mim e toda nossa Administração. Contando com o apoio do nosso deputado Barros Munhoz estamos aqui trazendo soluções de vários problemas antigos para os moradores”, discursou o Prefeito José Natalino Paganini.

O deputado José Antônio Barros Munhoz também marcou presença e falou da oportunidade de ter trabalhado com o homenageado. “Tive a honra de trabalhar com ele por seis anos. E hoje o homenageamos com esse belo espaço. Nada resiste ao trabalho honesto. E é isso que fizemos aqui”, disse.

Próxima fase

Na segunda-fase, cuja obra inicia na próxima semana, serão trocadas as escadas metálicas que hoje estão em situação precária e oferecem risco aos moradores. E em cerca de 40 dias inicia-se a 3ª fase que contempla a troca das caixas de energia, conserto de telhados, trincas, rachaduras e a pintura dos blocos.