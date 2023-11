Primeiro mês do programa Centro Mais Seguro ultrapassa mil ocorrências

Patrulhamento a pé proporciona sensação de segurança à população

Crédito Foto: Divulgação

Atuação aproxima a Guarda Municipal da população: policiamento comunitário

O programa “Centro Mais Seguro”, da Guarda Municipal, atendeu 1.145 ocorrências desde o dia 23 de outubro até domingo, dia 19 de novembro, após quase um mês do lançamento do projeto de intensificação de patrulhamento na região central. Além dos números positivos, a modalidade de patrulhamento a pé também aproxima a corporação com o cidadão, promovendo também um policiamento comunitário.

Durante todo o período, a GM prendeu 20 pessoas, apreendeu 860 gramas de entorpecentes e R$1.533,05 em dinheiro, proveniente de atividades ilícitas. Quatro veículos irregulares foram recolhidos ao pátio da Emdec. O objetivo do Programa Centro Mais Seguro é proporcionar sensação de segurança à população, combater atividades criminosas, como o tráfico de drogas, e coibir furtos e roubos.

Atuação ostensiva

De forma ostensiva, um efetivo de 66 guardas municipais faz o patrulhamento a pé entre 7h e 20h, além da ronda com as equipes de viaturas motorizadas durante o dia e também à noite de uma maneira dinâmica, concentrando em locais e horários com mais circulação de pessoas, pontos de ônibus e durante a abertura e fechamentos dos estabelecimentos comerciais.