Primeiros Olhares: Holambra inicia triagem oftalmológica de estudantes da Rede Municipal

O Fundo Social e a Prefeitura de Holambra deram início essa semana, em 17 de abril, ao trabalho de avaliação oftalmológica em escolas e creches da cidade. A iniciativa abre a terceira edição do programa Primeiros Olhares, criado pelo município em 2021 para identificar estudantes com dificuldades para enxergar e oferecer a eles, gratuitamente, óculos de correção de grau.

Nesta etapa, cerca de 550 alunos de 4 a 6 anos de idade, bem como moradores matriculados no EJA, serão avaliados na unidade em que estudam. Em 2022, 689 passaram por triagem, gerando 114 encaminhamentos a especialistas do sistema público de saúde. 65 deles, por decisão clínica, foram contemplados com óculos sob medida.

“Temos muito orgulho desse programa. É uma ação que transforma a vida dos alunos, oferecendo a eles acesso a exames, a mais qualidade de vida e a condições mais adequadas de aprendizagem, com melhorias efetivas no rendimento escolar”, destacou o prefeito Fernando Capato, que acompanhou ao lado de sua esposa Yvonne Schouten Capato, presidente voluntária do Fundo Social, os primeiros atendimentos na Creche Escola Maria Therezinha Meirelles Kors, no bairro Imigrantes.

De acordo com a primeira-dama, dezenas de crianças, jovens e adultos foram beneficiados pelo Primeiros Olhares nos últimos dois anos. “Nossa expectativa é avançar ainda mais esse ano, ampliando a quantidade de alunos da rede assistidos por essa iniciativa. Entendemos que a visão é fundamental para garantir a eles melhor proveito das atividades escolares e um futuro de melhores oportunidades”, disse.

A expectativa, inicialmente, é que a fase de triagem seja encerrada durante o mês de maio.