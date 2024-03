Procon Campinas aponta diferença de até 140% no preço de produtos de Páscoa

Crédito: Arquivo PMC

Procon realiza pesquisa para orientar consumidores nas compras

O Procon Campinas divulgou nesta sexta-feira, 22 de março, a pesquisa de produtos de Páscoa de 2024. O levantamento de preços foi realizado entre os dias 12 a 23 de março, em oito estabelecimentos comerciais. Foram 111 itens pesquisados entre ovos de diversas marcas, tabletes e barras de chocolates, colombas pascais e caixas de bombons.

A maior diferença encontrada foi em relação às barras de chocolate, que apresentaram variação de 140,28% no mesmo item – caso da Barra Special Dark 73% Cacau de 85 gramas, cujo valor variou de R$ 4,99 a R$ 11,99. Na sequência, estão os chocolates e tabletes de 80 gramas, com variação de 66,81%.

Foi mantido no levantamento somente os preços de produtos comercializados em no mínimo três estabelecimentos visitados.

Os preços coletados podem sofrer variações em razão de promoções de desconto e em razão do período em que a coleta dos dados foi realizada. A proposta é que a pesquisa seja um facilitador para que o consumidor tenha um parâmetro de quanto o preço de um produto pode variar no mercado de consumo, inclusive em razão da marca e do estabelecimento.

Em relação aos ovos de chocolate, a maior diferença encontrada foi de 53,93%, no ovo Chokko Crocante de 120 gramas. As colombas pascais, outro item bastante consumido neste período, apresentaram diferença de 9,29%.

A pesquisa completa está disponível em https://procon.campinas.sp.gov.br/pesquisa-e-informativo-p-scoa-0.

De acordo com a diretora do Procon Campinas, Yara Pupo, o objetivo da pesquisa é oferecer uma referência ao consumidor por meio dos preços médios obtidos. “A pesquisa de preços auxilia os consumidores na hora de fazer suas compras ao trazer uma média de preço para os principais produtos comprados neste período. Por isso, é importante pesquisar antes de ir às compras para conseguir empregar melhor o orçamento que a família tem para gastar com itens da Páscoa”, ressaltou.

Informativo

Além da pesquisa, o Procon também publicou um informativo de Páscoa com orientações para os consumidores como, por exemplo, a necessidade de comparar preços, avaliar orçamento e custos adicionais com deslocamento. Além disso, o material destaca a importância de ficar atento às informações apresentadas nos rótulos , especialmente, se contêm identificação do fabricante, data de fabricação e validade, peso, composição, informação de risco à saúde e segurança do consumidor.

Pupo lembra que no caso de ovos de chocolate contendo brinquedos no interior deve haver informações sobre a faixa etária da criança e o selo de certificação do Inmetro.

O Informativo também pode ser acessado pelo link https://procon.campinas.sp.gov.br/pesquisa-e-informativo-p-scoa-0.

Caso o consumidor encontre algum problema pode entrar em contato com o Procon pelo telefone 151, pelo site www.procon.campinas.sp.gov.br ou em um dos postos de atendimento.