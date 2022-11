Procura por cosméticos com as cores da Seleção dispara no varejo

_Ikesaki Cosméticos registra aumento de 200% nas vendas de esmaltes e

maquiagens nas cores verde, azul e amarelo, em meio a um período de

Black Friday que coincide com a Copa do Mundo de Futebol_

São Paulo, 25 de novembro de 2022 – Registrando um aumento de 200%

na venda de esmaltes e maquiagens com as cores da camisa da Seleção

Brasileira de Futebol nas 24 horas que antecederam a primeira partida do

Brasil na Copa do Mundo do Catar, a Ikesaki confirma o levantamento

feito pelo Google, que apontou que os itens mais buscados durante este

período seriam os relacionados ao torneio mundial, desbancando os

smartphones.

Sobre a coincidência das datas, Edilaine Godoi, Head de Marketing da

empresa, comenta: “Na estratégia desenvolvida para a Black Friday,

levamos em consideração que os brasileiros e brasileiras são muito

engajados e que certamente ficariam bem empolgados com a estreia da

Seleção Brasileira no Catar”.

Com equipes uniformizadas nas lojas com a camisa 10 da “Seleção

Ikesaki”, as ações da empresa são variadas. Entre elas estão o

patrocínio ao barbeiro Nariko, responsável pelos cortes de cabelos de

alguns jogadores da Seleção; um QR Code que leva os consumidores a dar

palpites sobre quantas bolas há dentro de um carro que está sendo

sorteado e concorrer a prêmios, e ainda os caixas premiados, que podem

ocorrer a qualquer dia e hora, surpreendendo os clientes que estão nas

lojas.

“Intensificamos as nossas apostas para realizar uma campanha com o tema

da Copa e o resultado não poderia ser diferente. Disparamos nas vendas

de produtos de beleza que remetem às cores da bandeira nacional, que

vão colorir ainda mais a festa da torcida”, celebra a executiva.

Sobre a Ikesaki [1] – A Ikesaki Cosméticos é a rede de hiperlojas do

profissional de beleza com 58 anos de história de inovação em seu

DNA. Fundada por Hirofumi Ikesaki, em 1964, no bairro da Liberdade, em

São Paulo, a marca iniciou como o primeiro supermercado de produtos de

beleza com um sistema de autosserviço de cosméticos. O modelo de

varejo criado pela Ikesaki tem por base o respeito a todos os seus

públicos, fornecimento de conteúdo e serviços exclusivos e evolução

contínua, valorizando as marcas e produtos dos seus fornecedores. A

marca conta hoje com nove hiperlojas no Brasil com milhares de metros

quadrados e hiperloja online, todas mantendo o conceito original de

ponto de venda com soluções completas, grande variedade de produtos e

serviços e a melhor experiência de compra para os clientes, em um

ambiente 100% voltado para a beleza.