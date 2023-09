Procurado Capturado: A Prisão de Suspeito de Lesão Corporal em Mogi Mirim

Da Redação

Foto PM

Força Tática age com eficácia durante operações de prevenção e captura de indivíduos procurados pela Justiça.

Em uma operação de rotina, uma equipe da Força Tática de Mogi Mirim conseguiu capturar um indivíduo procurado pela Justiça, suspeito de cometer um crime de Lesão Corporal (artigo 129 do Código Penal Brasileiro). A ação ocorreu na tarde do último domingo, dia 4 de setembro, na Rua Pastor Joaquim de Sousa, no bairro Parque das Laranjeiras.

Sob a liderança de Sargento Amarildo e com a participação do Soldado Alan e do Cabo Ramos, a equipe da Força Tática patrulhava a área da 2ª Companhia da Polícia Militar, em uma operação que visava a prevenção de atos ilícitos, conhecida como Operações Impacto, Operação Shamar e Impacto Adaga IV.

Por volta das 16h40, enquanto realizavam a patrulhamento, os policiais avistaram um indivíduo em frente à sua residência, que alegaram suspeitas de segurar um objeto nas mãos. Agindo de acordo com os procedimentos padrão, os policiais realizaram uma busca pessoal minuciosa no indivíduo, mas não encontraram nada de ilícito em sua posse.

Entretanto, uma consulta ao sistema via Copom revelou que o indivíduo, identificado como WLSS, nascido em 02 de dezembro de 1994, com 28 anos de idade, estava sendo processado pela Justiça pelo crime de Lesão Corporal, conforme o artigo 129 do Código Penal Brasileiro . Houve um mandado de prisão expedido pelo Estado de São Paulo em seu nome.

Diante das situações, os policiais deram voz de prisão ao indicado. Após as medidas administrativas de permissão na Central de Polícia Judiciária de Mogi Mirim, o indivíduo foi recolhido à cela provisória e ficou à disposição da Justiça.

A ação da Força Tática de Mogi Mirim demonstra o comprometimento das forças de segurança em manter a ordem e garantir a aplicação da lei, mesmo durante operações de rotina. A captura de um procurado pela Justiça contribui para a segurança da comunidade e a efetivação da Justiça.

A Força Tática continua seu trabalho constante de patrulhamento e prevenção de crimes, garantindo que todos os cidadãos vivam em um ambiente seguro e livre de ameaças.