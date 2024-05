Procurado pela Justiça é Capturado em Ação de Patrulhamento em Pedreira

Na tarde de ontem, 28 de maio, a equipe de patrulhamento ostensivo e preventivo do bairro Santa Rita realizou a captura de um indivíduo procurado pela justiça. A operação teve início quando populares informaram sobre uma briga entre dois homens.

Ao chegar ao local indicado, os policiais não encontraram nenhum sinal de briga. No entanto, enquanto buscavam mais informações, avistaram um homem chegando em sua residência com uma motocicleta. Ao ser indagado sobre o suposto conflito, ele negou ter conhecimento de qualquer altercação nas proximidades.

Para formalizar a ocorrência, os agentes solicitaram o documento de identidade do indivíduo, que foi identificado apenas como R. Ao consultar o RG, os policiais descobriram que ele era procurado pela justiça por violação do artigo 215-A do Código Penal, que trata de crimes contra a dignidade sexual.

Diante da descoberta, o homem foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia de Jaguariúna. A Delegada foi informada sobre os acontecimentos e deixou o detido à disposição da justiça.

A ação reforça a importância do patrulhamento constante e da colaboração da comunidade para a manutenção da ordem e segurança pública. Graças à denúncia dos populares e à rápida resposta da polícia, um procurado foi retirado das ruas, contribuindo para a tranquilidade do bairro Santa Rita.

A Polícia Militar de Pedreira segue empenhada em garantir a segurança da população e reafirma seu compromisso com a justiça e a lei.