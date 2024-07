Procurado por Crime de Estupro de Vulnerável é Capturado em Mogi Guaçu

Na manhã do dia 6 de julho, a Polícia Militar de Mogi Guaçu efetuou a prisão de J., procurado por crime de estupro de vulnerável. O mandado de prisão, expedido no dia anterior determinava o cumprimento de uma pena de 9 anos e 4 meses.

Após receberem informações sobre o paradeiro do criminoso, as autoridades se dirigiram ao local onde J. se encontrava. O procurado foi abordado dentro de sua residência e alegou estar ciente do mandado de prisão.

J. foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde foi cientificado sobre seus direitos constitucionais. O delegado tomou conhecimento dos fatos e o indivíduo ficou à disposição da Justiça.

Esta ação reforça o compromisso das autoridades em garantir a segurança e justiça para a população, trazendo à justiça aqueles que cometem crimes graves como o estupro de vulnerável.