Produtos do Facebook prejudicam crianças e enfraquecem democracia, diz delatora

Engenheira da computação de formação, Haugen trabalhou para empresas como Google e Pinterest. Em entrevista no domingo (3) ao programa de notícias “60 Minutes” da emissora americana “CBS News”, ela afirmou que o Facebook é “substancialmente pior” que tudo o que já viu.

Logo do Facebook. — Foto: REUTERS/Dado Ruvic

O Facebook se opôs à indignação em relação às suas práticas e seu impacto, mas esta é apenas a mais recente de uma série de crises que atingem o gigante do Vale do Silício.

Há anos, os congressistas americanos ameaçam regulamentar os negócios do Facebook e de outras plataformas de rede social para enfrentar as críticas de que os gigantes do setor de tecnologia invadem a privacidade, servem de amplificador e caixa de ressonância para informações perigosas e prejudicam o bem-estar dos jovens.