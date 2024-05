Raiz Arena: Lauana Prado leva a tradição da música raiz ao Jaguariúna Rodeo Festival

Prepare-se para uma noite de pura emoção e autenticidade com Lauana Prado, marcada para o dia 21 de setembro.

No coração da 35ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival, Lauana Prado se prepara para incendiar a arena com seu show especial, Raiz Arena. Com uma voz marcante e um repertório que celebra a essência da música raiz, a artista promete uma noite memorável para os amantes do country e do sertanejo.

Em meio à atmosfera única do festival, cercada pela energia contagiante dos fãs, Lauana Prado promete uma performance cativante, repleta de sucessos aclamados e momentos emocionantes. Esta será uma oportunidade imperdível para vivenciar a tradição e a autenticidade da música raiz em sua forma mais pura.

Garanta seu ingresso e junte-se a Lauana Prado neste evento inesquecível. Prepare-se para dançar, cantar e se emocionar em uma noite que celebra a verdadeira essência da música brasileira.